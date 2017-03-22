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Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Milli maç arasında antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, Karabükspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.
14:4722 Mart 2017
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Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

Milli maçlar için lige verilen arada antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe, bugün de hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Dick Advocaat’ın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörler Pot ve Been yer alırken, milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam edip taktik ve bireysel antrenmanla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Karabükspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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