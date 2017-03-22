Fenerbahçe’de geleceğin fotoğrafı

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in Futbol Zirvesi’ndeki buluşmasıyla yeni dönem başlıyor. Kocaman’ın 2018-2019 sezonundaki ekibinde Emre ve Volkan da yer alacak

Kulüpler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Futbol Zirvesi” sonrası, Fenerbahçe Kulübü dikkat çeken bir fotoğrafa yer verdi. Başkan Aziz Yıldırım, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu aynı karede yer aldı. Kulübün resmi siteden paylaştığı bu fotoğraf, gelecek sezonda yeni dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

EMRE'YE TEKLİF YAPILACAK

Fenebahçe’nin Medipol Başakşehir'le devam etme kararı alan Emre Belözoğlu'na teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi. Bir yıl daha futbol oynamak isteyen Emre'nin ayrıca, görev verildiği takdirde Teknik Direktör Aykut Kocaman'la birlikte 2018-2019 sezonunda teknik ekipte yer almaya sıcak baktığı belirtiliyor. Volkan da 1 yıl sonra futbolu bırakıp kulübeye geçecek.

YERLİ KALECİYE DEVAM

Kanrya’nın uzun süredir kalesini teslim ettiği yerli kaleci geleneği yeni sezonda devam edecek. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel ile sözleşme yenileyecek, kiralık olarak forma giyen Brezilyalı kaleci Fabiano ile yollar ayrılacak. Bursaspor'dan Harun Tekin transferiyle sarı lacivertlilerin yeni sezonda kalesinde Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran ve Harun Tekin üçlüsü yer alacak.