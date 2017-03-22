Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Luigi Datome…

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yıldızı Luigi Datome, Maccabi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle parkelerden en az 3 hafta uzak kalacak.

Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada, İtalyan yıldız Luigi Datome’nin sakatlığının en az 3 hafta süreceğini duyurdu. Maccabi karşılaşmasında sakatlanan sarı-lacivertli oyuncunun sağ omuzunda eklem yaralanması tespit edildi.

Yapılan açıklama şöyle;

“21 Mart Salı günü oynanan Fenerbahçe-Maccabi Fox Tel Aviv maçında sakatlanan Luigi Datome'nin detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun çekilen MR'ında, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilmiştir. Luigi Datome'nin tedavi süreci başlamış olup, oyuncumuzun parkelere dönüşünün en az üç hafta sürmesi beklenmektedir.”