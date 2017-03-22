Fernandao elde kaldı

Fenerbahçe sezon sonunda büyük gelir elde etmeyi beklediği Fernandao'nun sakatlanmasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Kolu beş yerden kırılan Fernandao, Fenerbahçe'nin hesaplarını altüst etti. Brezilyalı oyuncuyu satıp gelir elde etmek isteyen sarı- lacivertli yönetim, en az üç ay oynayamayacak ve geri dönüşü uzayacak ismin elde kalacağından endişeli. Bugün taburcu edilecek Fernandao'nun fizik tedavisine evinde devam edilecek.

İSTENMEYEN ADAM EMENIKE

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emenike'nin menajeri Erdem Konyar, Nijeryalı golcüye kulüp bulmak için Rusya, Suudi Arabistan'dan ve Çin'e kadar her kapıyı çalıyor. Ancak şu ana kadar Nijeryalı golcü için kulübe gelen bir teklif yok. Emenike'nin Spartak Moskova'da oynarken çıkardığı olaylar nedeniyle kötü bir şöhreti var, bu nedenle Rusya transferi oldukça zor. Katar kulüpleri de sorunlu yapısı nedeniyle Emenike'ye sıcak bakmıyor.

ADVOCAAT İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 9 lig maçının sadece üçünü kazanabilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından koptu. Sarı-lacivertlilerin bu periyoduna bakıldığında ilginç bir durum dikkatleri çekti. Dirk Advocaat, bu dokuz maçta aynı 11'i sahaya hiç sürmedi. Cezalar, sakatlıklar ve taktiksel tercihler nedeniyle Hollandalı, sürekli kadroyla oynadı. 9 maçlık bölümde yerini koruyabilen yegane isim Martin Skrtel oldu. Slovak futbolcu maçların tamamında oynarken onu Mehmet Topal 8, Alper Potuk ise 7 maçla izledi.

BANKOSU YOK GİBİ

Alper, üstelik bu maçların beşinde orta sahanın ortasında değil kanatta yer aldı. Salih son 6, Stoch son 5 maçta ilk 11'e giremezken devre arasında gelen Karavaiev de hiç şans bulamadı.