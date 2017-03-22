Fikret Orman’dan Ali Şafak Öztürk’e: Başkan olmayı öğrenmeden

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği ödül töreni öncesinde konuştu. Orman, Aboubakar’ın Antalyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartın çok ağır bir karar olduğunu ifade ederken, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün adını vermeden de tepki gösterdi.

Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nin çok güzel geçmesini tahmin ettiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Türk Futbol ailesinin spor ailesinin bir arada olması çok hoş bir şey” dedi.

Orman, takım olarak ya da bireysel anlamda ödül alıp almayacağını bilmediğini söylerken, “Çok da önemli değil. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz hem Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek hem de diğer takım taraftarlarını kırmadan kendi taraftarımızı mutlu etmek. Bu gayret içerisinde oluyoruz, inşallah bu şekilde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“BAŞKAN OLMAYI ÖĞRENMEDEN”

Aboubakar'ın alacağı cezayla ilgili olarak konunun net olduğunu söyleyen Fikret Orman, “Aboubakar'la ilgili olarak cezanın netleşmesine gerek yok. Disiplin yönetmeliği belli. Böyle hallerde de uygulayacağımız cezalar da belli. Zaten net. Ama biz bunları kamuoyunun önünde açıklayıp futbolcumuzu kimsenin önüne atmayız. Bu bizim aile içi işimiz. Futbolun içinde kırmızı kartlar var. Ama bazı profesyonelliğe sığmayan durumlar var. Olympiakos maçında görmüş olduğu kart hiç yakışmadı. Oyuncumuz da bundan dolayı üzüntülü. Son maçtaki kart kararı da çok ağır bir karardı. Maalesef kulüp başkanları, daha kulüp başkanlığının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeden, hakem nasıl etkilenir, onu öğreniyorlar. Orada da Mete Kalkavan'ı etkilediler. O da Beşiktaş'a karşı vermemesi gereken bir karar verdi. Maç oynandı bitti. Artık maçla ilgili olarak söylenecek çok fazla bir şey yok” diyerek sözlerini noktaladı.