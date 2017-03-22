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GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
vs
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Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çalıştı

Galatasaray, ligde oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı takım antrenmanı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.
18:3822 Mart 2017
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Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, teknik pas çalışmasıyla başladı. Ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise aerobic koşu gerçekleştirildi.

Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.

Galatasaray, Adanaspor hazırlıklarına yarın 11.30’da ve saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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