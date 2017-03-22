Galatasaray savunmayı Domagoj Vida ile güçlendirecek

Savunmaya çözüm arayan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İgor Tudor, Dinamo Kiev’de forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'yı listesine aldı.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak adına şimdiden çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor'un ilk işinin, savunmayı çözmek olduğu öğrenildi. Hırvat teknik adamın istediği isimlerin başında da, Dinamo Kiev'de forma giyen vatandaşı Domagoj Vida'nın geldiği bildirildi. Yönetimle bu konuda bir görüşme yapan Tudor'un, 27 yaşındaki stoperi Sarı-Kırmızılılar'a gelme konusunda ikna etme görevini üstleneceği ifade edildi. Hırvatlar'ın yazdığı habere göre daha önce Beşiktaş'la da anılan Vida'nin, takıma büyük katkı yapacağını vurgulayan Tudor'un, oyuncuyla en kısa zamanda temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

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Sözleşmesi Aralık'ta bitiyor

Son yıllarda gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasındaki değerini yükselten ve Hırvatistan Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında yer alan Vida'nın bonservisinin 7 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor. Ancak Aslan'ın, sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek tecrübeli stoperi, çok daha uygun bir fiyata almaya çalışacağı bildirildi. Tudor'un, oyuncuyu ikna etmesinin hemen ardından Galatasaray'ın kurmaylarının da, Ukrayna ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.