Galatasaray, Unics Kazan’ı rahat yendi

Euroleague'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’ı 75-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz 10. galibiyetini alırken, UNICS Kazan 20. kez yenildi.

Galatasaray Odeabank, Euroleague'in 27. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan'ı skorla 75-67’lik mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Unics Kazan, Colom ve Parakhouski'nin sayılarıyla 7-3 öne geçti. Diebler ile 3 sayı çizgisinden, Pleiss ile de pota altından sayılar bulan Galatasaray farkı 2'ye indirdi ve skoru 16-18 yaptı. Periyotun son anlarını daha iyi oynayan Rus ekibi 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılar, Tyus, Schilb ve Daye'nin önderliğinde 17-2'lik seri yakalayarak devreye 45-29 önde girdi. Üçüncü periyotta iki takımda savunmada etkili olarak başladı. Schilb ile Pleiss'ı hücumda etkili kullanan Galatasaray Odeabank, farkı açarak, skoru 50-29 yaptı. Unics Kazan, Antipov ve Langford ile farkı azaltmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar, periyotu Tyus'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla 57-41 önde tamamladı.

Son periyotta rakibinin yakalamasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank parkeden 75-67’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Kazan adına 24 sayı atan Langford olurken, Galatasaray’da ise Diebler 17 sayı ile takımını sırtladı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, Rus ekibi ise 20. mağlubiyetini aldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Fernando Rocha, Emilio Perez Pizarro, Nick Van Den Broeck

Galatasaray Odeabank: Micov 3, Fitipaldo 7, Tyus 10, Can 2, Schilb 9, Ege 2, Orhan, Pleiss 8, Daye 12, Sinan Güler 5, Diebler 17, Göksenin Köksal

Unics Kazan: Antipov 8, Langford 24, Ponkrashov 3, Parakhouski 6, Colom 11, Klimenko, Banic, Voronov 2, Panin 6, Williams 7, Andusic

1. Periyot: 21-23 (Unics kazan lehine)

Devre: 45-29 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 57-41 (Galatasaray Odeabank lehine)