Galatasaray’da bir istifa daha!

Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan sarı-kırmızılıların eski başkanı Alp Yalman istifa etti.

Galatasaray’da istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Levent Nazifoğlu’nun istifasının ardından, Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman da istifa etti.

Eski başkanlardan Alp Yalman Sportif A.Ş.’deki görevinden ayrıldığını kulübe bildirdi. Levent Nazifoğlu’nun ayrılışı sırasındaki süreçten rahatsızlık duyan Alp Yalman, Sportif A.Ş.’deki bu yapılanmada artık yer alamayacağını öne sürerek istifa etti. Böylece son bir ay içerisinde Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden peş peşe Nasuhi Sezgin, Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman ayrılmış oldu.