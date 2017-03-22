Genel olarak başarılıydılar

Fenerbaçe – Konya karşılaşmasında Fırat Aydunus'tan süper yönetim. Aferin evlat, Allah nazarlardan korusun seni.

KASIMPAŞA-OSMANLI randevusunda H.Umut Meler yavrum maçta sorun yaşamaman verdiğin kararların tartışılmalarını yok etmez. Ayrıca böyle gördüm, değerlendirdim demek de olmaz. Ukalalık ile kendine güveni birbirine karıştırmamalısın evlat.

KAYSERİ-GAZİANTEP müsabakasında Hüseyin Göçek Kayseri'nin penaltıdan attığı 2. gol ne kadar tartışmalı bir karar ise Gaziantep'in 4. golündeki avantaj uygulaman da bir o kadar güzeldi. Bir de kornerlere ne zamandan beri taçveriyorsunuz?

ADANA-AKHİSAR buluşmasında Bülent Yıldırım başarıyla tamamladın maçı. MHK'yı kurtaran önemli hakemsin sevgili Bülent. Dersliksin derslik. İyi okuyup öğrenmeli seni diğer hakemler.

TRABZON-GALATASARAY randevusunda hakem Halis Özkahya evladım. Bir hafta iyisin, ertesi hafta yerlerdesin yavrum, insanlar nasıl güvenecekler sana? Neydi o atladığın kırmızılar, Yasin'in indirilişi, elleri, kolları ile topla oynayan futbolcular. Hele kornerlerde futbolcuların birbirlerini kucaklamaları öyle böyle değil sanki birbirlerini alıp eve götürecek cinstendi! Halis evladım tüm bunlar olurken sen neredeydin ki?

Cüneyt Çakır evladım,

GENÇLERBİRLİĞİ-RİZE maçının üzerine hakem formanı attın, güzel bir maç ve yönetimin oldu.

BAŞAKŞEHİR-KARABÜK mücadelesinde hakem Özgür Yankaya evladım iyi götürdüğün maçta Karabüklü oyuncunun o eline nasıl penaltıyı vermedin? Görmedin, göremedin desem! Acaba perde mi indi gözlerine? Yok, yok sanırım gözlerinin üstüne kadar gelen uzun saçların nedeniyle ter damlacıkları girmiş olabilir gözlerine. Biz futbolcuların saçlarını elleriyle gözlerinin önünden sağa, sola atmasını eleştirirken bir de sen çıktın. Evladım önü uzun olan saçların nedeniyle gözlerine terler girdiğinde herkesin gördüğünü bir tek sen göremezsin, belki de bir takımın şampiyonluğunu önlersin.

BURSA-ALANYA maçında Ümit Öztürk başarılı bir yönetim gösterdin aferin evladım sana.

ANTALYA-BEŞİKTAŞ karşılaşmasını Mete Kalkavan, evladım iyi idare ettin,ettin de kalecinin degajına mani olamamış ve degaj da normal gideceği yerini bulmuşsa ki buldu- bu durumda Beşiktaşlı oyuncuyu ikinci sarıdan kızartman fazla oldu. Ayrıca top kalecinin elinde rahat durumda diye düşünüp topa arkanı dönüp koşarken yarım dönüp de yandan bir an baktığın ve iyi görmediğin pozisyonda yanlış değerlendirmendir asıl sebep kırmızıya evladım. Sen hakemsin, topa arkanı asla dönmemelisin evlat.