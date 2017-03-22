Güzel spiker Victoria Lopyreva Türkiye’ye geliyor

Türkiye’nin önemli moda şovlarından biri olan Dosso Dossi Fashion Show8 Haziran'da başlıyor.

Şovun ünlü isimlerinden biri 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva… Rusya’nın en beğenilen spor spikeri olarak anılan Victoria Lopyreva, özellikle sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarıyla her geçen gün ününe ün katıyor.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ile verdiği pozla şöhretini Rusya sınırlarının ötesine taşıyan Victoria Lopyreva, dünya basınının da en çok röportaj yaptığı spor spikeri oldu. 34 yaşındaki Victoria Lopyreva, aynı zamanda ülkesinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın da elçilerinden… Güzel spiker Nusr-et’le de fotoğraf çektirmişti.

Rusya’nın en tanınmış isimleri arasında yer alan güzel Victoria’nın Instagram sayfasını 980 bin kişi takip ediyor ve her paylaşımı binlerce beğeni alıyor. Futbolu çok seven Victoria, fırsat buldukça maçlara gidip tribünden izliyor.

Victoria Lopryeva 2008'de Survivor yarışmasının Rusya versiyonunda yer aldı ancak fazla başarılı olamadı. Güzel model ilk haftalarda elenen isimlerden biri oldu. Her ne kadar mankenlik ve sunuculuğu tercih etse de Victoria Rostov Ekonomi Devlet Üniversite İşletme Bölümü mezunu. Futbolla yakından ilgilenen Victoria bir dönem televizyonda spor programı sundu.Güzel model ayrıca, Rusya Süper Ligi'nin 2014-2015 sezonunda tanıtımına büyük katkı sağlaması nedeniyle ödüllendirildi.