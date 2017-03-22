Halil Mutlu: Matematik profesörü olmak isterdim

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski halterci Halil Mutlu, Samsun'un Bafra ilçesinde öğrencilerle buluştu. Mutlu, matematiğinin çok iyi olduğunu söyleyerek "9 yaşına kadar matematik profesörü olmak istiyordum. Sonra komşumuz olan İbrahim Elmalı hocamın desteğiyle halterci oldum" diye konuştu.

Samsun il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda Türk büyüklerinin tanıtılması, onların medeniyet tarihine katkılarının öğretilmesi, milli benliğimize ve geçmişimize karşı ilgi uyandırmak amacıyla hazırlanan “100 büyük Türk – Dünden Bugüne” projesi kapsamında Kelikler Ortaokulu’nun davetlisi olarak Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olan eski halterci Halil Mutlu, Belediye Kültür Merkezi’nde öğrencilerle söyleşi yaptı.

“Fenerbahçeli olduğumu söyleyebilirim”

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Halil Mutlu, herkesin tuttuğu bir takım, yakın olduğu siyasi görüş olduğunu ifade ederek, “Herkesin tuttuğu, herkesin fikir ürettiği ve herkesin inandığı bir yol vardır. Bunun için de spor vardır, siyaset vardır, görüş vardır, duruş vardır. Bizim gibi insanların bunu açıklaması doğru değildir. Ancak bu kadar ünlü olacağımı bilmediğim için zamanında Fenerbahçeli olduğumu söyleyebilirim. Spor yaparken bir haltercinin fazla yürümemesi lazım, koşmaması lazım, yüzmemesi lazım, futbol oynamaması lazım. Sporu bıraktığımdan bu yana futbol oynuyorum ve oynamış olduğum birçok takım arkadaşım, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş’ta top oynamış sporcular. Çok süratli olduğum için beni geçememişlerdir. Boyuma bakmayın, çok güzel voleybol oynarım. Smaç vuramıyorum ama bloğa çıkıp karşılayabiliyorum” dedi.

“Matematik profesörü olmak isterdim”

Haltere başlamadan önce matematik profesörü olmak istediğini söyleyen Halil Mutlu, “Çocukluğum tütün tarlalarında geçtiği için tütün sepetlerinin üstünde çok zıplamış ve tütün tarlalarında çok uyumuşluğum vardır. 8-9 yaşlarında iken matematik profesörü olmak isterdim çünkü matematiğim çok iyiydi. 9 yaşıma geldiğimde komşumuz olan İbrahim Elmalı hocamın desteğiyle halterci olmaya karar verdiğim gün, halterin nasıl bir spor olduğunu bilmiyordum. Bilerek ve isteyerek gitmiş olduğum bir yol değildi. Hocamın karşıma çıkmasıyla ve beni doğru yönlendirmesiyle bilmeden tesadüf olarak çıkmış olduğum yolda köyden de kurtulma hevesiyle okuldaki öğretmenlerim ve hocamın benim üzerimdeki bakışları beni bu yola yönlendirdiler” ifadelerini kullandı.

“Herkesi spor yapmaya davet ediyorum”

Öğrencilere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Mutlu, “Spor demek halter ve futbol değildir. Satranç ve bilardo da spordur. Bir işe başlarken ben oraya gidecek şu kadar para kazanacağım diye başlamayın. Her şeyden önce ilk defa sporcu olmamız lazım. İlk önce sporcu olmaya karar vereceğiz, sporcu olduktan sonra hedeflerinizi belirleyeceksiniz. Tüm genç kardeşlerimizin, hocalarımızın hatta dedelerimizin, ninelerimizin hepimizin spor yapması gerektiğini düşünüyorum ve herkesi spor yapmaya davet ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Söyleşi sonunda Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olan eski halterci Halil Mutlu'ya plaket ve hediye takdim etti.