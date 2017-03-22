Igor Tudor’dan son şans

Sarı-kırmızılı yönetime ilk raporunu sunan Hırvat çalıştırıcı, Sabri,Wesley Sneijder, De Jong veHakan gibi yaşı ilerleyen isimlerle gelecek sezon çalışmak istemediğini iletti. An ak bu yıldızlar da dahil olmak üzere herkese son bir şans verecek.

Sportif anlamda zor günler geçiren G.Saray'ı yeniden düzlüğe çıkarmaya çalışan Teknik Direktör Igor Tudor, sarı-kırmızılı yönetime futbol takımıyla ilgili raporunu sunarak yaşı ilerleyen bazı isimlerle gelecek sezon çalışmak istemediğini iletmişti. Sabri, Sneijder, De Jong ve Hakan gibi isimleri işaret eden Tudor, önümüzdeki 1 aylık süreçte bu isimler de dahil olmak üzere herkese son bir şans verecek.

Trabzonspor karşısında Luis Cavanda'yı stoperde deneyerek fırsat veren Hırvat çalıştırıcı, elindeki bütün oyunculara az da olsa kendilerini gösterme imkanı bulacak. 1 ay boyunca herkesten elinden geleni yapmasını isteyen Igor Tudor, sezon sonunda doğru yönetime kesin listeyi iletecek ve gidenler belli olacak. Bu raporun içerisinde önümüzdeki yıl için transferini istediği isimler de yer alacak.

AYHAN AKMAN DEVAM EDİYOR

Riekerink’ten sonra Igor Tudor'un da yardımcılığını sürdüren Ayhan Akman, görevine devam ediyor. Akman hakkında çıkan istifa haberlerini sarı kırmızılılar yalanlarken, görevine devam ettiği ifade edildi.

ASLAN TOPBAŞI YAPTI

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor'un milli takım arası nedeniyle futbolculara verdiği iki günlük izin sona erdi. Sarıkırmızılılar, 3 Nisan pazartesi günü Süper Lig'de oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda bulunan isimlerden yoksun bir şekilde çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar bir süre böyle devam edecek.