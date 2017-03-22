Jardel’in son hali görenleri şoke etti!

Galatasaray'a geldiğinde performansıyla göz dolduran efsane futbolcu Jardel'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Galatasaray’ın eski futbolcusu Mario Jardel’in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Avrupa gol kralı olan ve sarı-kırmızılı forma ile UEFA Süper Kupa’yı kaldıran 43 yaşındaki eski futbolcu, yeşil sahalardan sonra Rio Grande do Sul meclisinde milletvekili oldu. Sahte evrak düzenlemek ve zimmetine para geçirme gibi şuçlamalardan dolayı milletvekilliği elinen alınan Jardel’in son zamanlardaki hali görenleri şaşırttı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Jardel, Galatasaray’la ilgili kendisine sorulan ‘ neden sadece 1 yıl kaldın’ sorusuna ‘ Çünkü Portekiz’i özlemiştim. Geri dönmek istedim.’ yanıtını verdi.

İşte Jardel’in son hali:

Kaynak: Skorer