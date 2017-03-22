Kocaelispor taraftar gurubu Hodri Meydan cinayet sonrası tribünden çekildi

Kocaelispor’un ve Türkiye’nin köklü taraftar guruplarından olan Hodri Meydan, deplasman yolculuğu öncesinde yaşanan cinayetin ardından tribünü bırakma kararı aldı.

Kocaelisporlu taraftar gurubu Hodri Meydan'ın tribünden çekileceği açıklandı. Pazar günü Altay maçı yolculuğu başlangıcında arkadaşları Serhat Boz'un ölümü sonrasında yaşananların ardından tribünden çekilme kararı aldıklarını söyleyen Hodri Meydan Dernek Başkanı Özgür Taşkıran, herkesten helallik istedi. Büyük bir acı yaşadıklarını belirten Taşkıran, “Biz bugüne kadar bir tek taraftarımızın burnu kanamasın, kötü alışkanlık edinmesin diye mücadele ederken canımızı, kardeşimizi kaybettik. Üzdüğümüz, kırdığımız olmuştur. Herkes hakkını helal etsin” dedi. Serhat Boz'un ölümü ile büyük acı yaşadıklarını ifade eden Taşkıran, “Biz bugüne kadar bir tek taraftarımızın burnu kanamasın, canı yanmasın diye uğraş verdik. Ama pazar günü canımızı, Serhat Boz kardeşimizi haince bir saldırıda kaybettik. Serhat'ın ölümü hepimizi derinden üzdü. Bundan sonra tribünde hiçbir acının yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdık. Serhat'ın mezarına toprak atarken, pazar günü arkadaşlarımızla birlikte bir karar aldık. ‘Bundan sonra tribünde olmayalım' dedik. Ama acımız dinsin, önce Serhat'ın yasını tutalım, daha sonra bu konuyu açıklarız diye bekliyorduk. Bu sırada özellikle sosyal medya üzerinde çok büyük haksızlıklara uğradık. Özellikle Altay maçı için giriş ücretleri üzerinden çok değişik yorumlar yapıldı” diye konuştu.

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“Sahtekarlık iftiraları acımızı büyüttü”

Ülkenin dört yanına kardeşlik duygusuyla gittiklerini ancak Altay maçı sonrası iftiraya uğradıklarını söyleyen Taşkıran, “Sayısız deplasmanda omuz omuza bağırdık, takımımızı destekledik. Bugüne kadar hakkımızda tek bir dolandırıcılık, sahtekarlık suçlaması olmadığı halde, Serhat Boz gibi her deplasmanda yanımızda olan bir kardeşimizin acısı yaşanırken bunların yaşanması bizim acımızı daha da büyütmüştür. Hodri Meydan olarak, bu deplasmanda topladığımız para olan 6 bin 900 TL'yi Kocaelispor aracılığıyla Altay Kulübü'ne makbuzu karşılığı taraftarlarımızın maça giriş ücreti olarak ödedik. Ama Serhat kardeşimiz daha mezarına konulmadan bu yolla bize çamur atmaya çalışanlara yazıklar olsun diyorum. Bizim için Serhat'tan sonra tribünde olmakla olmamak arasında fark yoktur. Bu nedenle yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte tribünü bırakma kararı aldık. Bizim yüzümüzden maça gelemediğini söyleyenlerin de önü açılmış oluyor” şeklinde konuştu.

“Bahri Yavuz’a sahip çıkın yalnız bırakmayın”

Tribünlerde kötü davranışların engellenmesi için mücadele ettiklerini de sözlerine ekleyen Hodri Meydan lideri Taşkıran, “Bizler, özellikle 2007'den bu yana tribünde alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımını engellemek için büyük uğraş verdik. İstedik ki, tribünde sigara içen bir genç kardeşimiz bile kalmasın. Bu sırada üzdüğümüz, kırdığımız insanlar mutlaka olmuştur. Başta onlardan ve kentimizden helallik istiyoruz. Taraftarlarımızdan tek ricam, bu takım için gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalışan Başkanımız Bahri Yavuz'a sahip çıksınlar. Onu yalnız bırakmasınlar. Kocaelispor'un başarısı için onun etrafında kenetlenmeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.

“Hodri Meydan artık yok”

Taşkıran son olarak şöyle konuştu:

“Bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'ndan çok destek gördük. Taraftarlarımızın ve kulübümüzün ne zaman bir sorunu olsa, çözümden yana olmuştur. Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, göreve başladığı günden bu yana Kocaelispor'a desteğini esirgememiştir. Bu sezon Cizre maçına giderken taraftarlarımızın tribüne alınması için kefil bile olmuştur. Her ikisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Basınımız, muhabir arkadaşlarımız, herkes hakkını helal etsin. Artık biz yokuz.”