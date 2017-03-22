Konyaspor’da görev dağılımı yapıldı

Atiker Konyaspor’un yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulla birlikte güven tazeleyen Ahmet Şan ve yönetimi, yine görev dağılımını da belirledi.

Görev dağılımı sonrasında Başkan Ahmet Şan, Futbol Komitesi Başkanlığı’na getirilirken, başkan yardımcıları Abdullah Şanlı ve Celalettin Çakıcı'nın bu komitede görev alması kararlaştırıldı. Ayrıca yeni yönetim kurulunda ikinci başkan Fatih Yılmaz yüzme branşından sorumlu olurken, başkan vekil Ali Akkanat İstanbul temsilcisi, başkan yardımcısı Ali Kaya reklam ve sponsorluklar sorumlusu, asbaşkan Ali Karaçayır dış ilişkiler sorumlusu, asbaşkan Mehmet Günbaş Ankara irtibat sorumlusu ve diğer asbaşkan Mehmet Tosunoğlu resmi kurumlar ile ilişkiler sorumlusu olarak görev yapacak. Basın sözcülüğüne ise başkan yardımcısı Ahmet Baydar getirildi.

“Taraftarımızla adı geçenler karşı karşıya getirilmek isteniyor”

Genel kurul sonrasında ilk kez bir araya gelen yeni yönetim kurulu, geçmişte Galatasaraylı olduğu ortaya çıkan ve taraftarın istifasını istediği yeni yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Gökhan'a tam destek verdi. Kulüp başkanı Ahmet Şan'ın oğlu Burhan Şan'ın sosyal medyada bu durumu eleştirenlere yönelik yaptığı “İt ürür kervan yürür” paylaşımının farklı noktalara çekilmek istendiğini kaydedildi.

“Haksız bir saldırı başlamıştır”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni dönemde hukuki işler ve takipler noktasında daha güçlü bir hukuk komisyonu oluşturmak amacıyla Mehmet Ali Gökhan Bey'i de yönetiminize dahil ettik. Kendisi Nalçacılılar Taraftar Grubu'nda tayfa olarak uzun süre Konyaspor sevdasının peşinden gitmiş, takımımızın başarılarına tanıklık etmiştir. Şahsına ait sosyal medya hesabında Konyaspor forması ve yeşil-beyaz renklerin yer aldığı fotoğrafları olduğu gibi, geçmişte Galatasaray takımıyla ilgili paylaşımlarda da bulunduğu görülmüştür. Olağan genel kurulun hemen sonrasında maalesef bunu fırsat bilen bir iki kişi tarafından şahsına yönelik bilinçli olarak haksız bir saldırı başlatılmıştır. Bununla birlikte kendisiyle yakın arkadaşlığı bulunan kulüp başkanımızın oğlu Burhan Şan, sosyal medya hesabından taraftarlarımızı kastetmeden küfürlü paylaşımlarda bulunan birkaç kişiye tepki olarak bir paylaşımda bulunmuş, akabinde taraftarlarımızın yanlış anlayabileceği kendisine bildirilmiş ve bahse konu fotoğraf yarım saat dolmadan kaldırılmıştır. Mevcut durumun özellikle farklı noktalara çekilmeye başlamasının ardından, yanlış anlaşılmayı düzeltmek üzere yine aynı hesaptan taraftarlarımızı esas alarak yapılan açıklamada samimi bir şekilde özür dilenmiştir. Çok üzülerek belirtmek isteriz ki; bu haksız saldırı sonucunda taraftarlarımızla adı geçen kişiler karşı karşıya getirilmiş ve hadise linç kampanyasına dönüştürülmek istenmiştir. Mehmet Ali Gökhan, Konya'da (Bozkır) doğmuş büyümüş, eğitim ve öğretim hayatının tamamını Konya'da geçirmiş, Nalçacılıların arasında arkadaşlarıyla birlikte Konyasporumuz’un mücadelesine destek vermiş bir kişidir. Genel Kurul sonrasında üzgün olduğunu defalarca bizlere bildirmiş, bahse konu takımla adının anılmasından ötürü rahatsızlığını dile getirmiş, görevde kaldığı süre içinde Konyasporumuz’un başarısı için elinden gelenden daha fazlasını ortaya koymaya çalışacağını samimiyetle ifade etmiştir.”

“Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var”

Açıklama şu şekilde devam etti; “Konya sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün başkentidir. Özellikle son 2-3 sezondur Türkiye örnek olan taraftarımıza yakışan tavır, bu tür olayları takımımıza kulübümüze ve camiamıza zarar vermeyecek düzeyde tahriklere kapılmadan sükunetle ve aklıselim bir şekilde karşılamak olacaktır. Ligde ve kupada kritik haftalara girdiğimiz şu dönemde tek hedefimiz, kırgınlıkları, küskünlükleri, suni gündemleri bir tarafa bırakıp, kulübümüze ve takımımıza desteğimizi ön planda tutarak, bugüne kadar süregelen kulüp-taraftar birlikteliğine zarar gelmesini önlemek olmalıdır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde bu tür olayların motivasyonumuzu ve bağlılığımızı bozmamasını diliyoruz. Camiamıza, renklerimize gönül veren herkesi itidalli olmaya, Konyasporumuz’un yüksek menfaatlerini göz önünde tutarak hareket etmeye davet ediyoruz.”