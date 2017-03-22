Kural ihlalinden 3 dakikalık maç

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde Keçiborlu Belediyespor-Çünürspor maçı, kural ihlali yüzünden 5 ay sonra 3 dakikalık süre için oynandı.

Keçiborlu Belediyespor ile Çünürspor, geçen yıl 6 Kasım’da karşı karşıya geldi. Maç, ev sahibi Keçiborlu Belediyespor’un 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Keçiborlu Belediyespor’dan 1, Çünürspor’dan ise 3 futbolcu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Çünürspor’dan İbrahim Berk Ercan ise 71 ve 82’nci dakikalarda gördüğü sarı kartlara rağmen hakem Musa Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilmedi.

KURAL İHLALİ TESPİT EDİLDİ

İbrahim Berk Ercan’ın karşılaşmanın 87’nci dakikasında oyuncu değişikliğiyle kenara gelmesinin ardından durumu fark eden Keçiborlu Belediyespor yönetimi, maç sonrası kural ihlali olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Kural ihlali yapıldığının belirlenmesinin ardından maçın 87’nci dakikadan itibaren kalan bölümlerinin yeniden oynanması kararlaştırıldı.

BİRİ 10, DİĞERİ 7 KİŞİ SAHAYA ÇIKTI

İki takım bugün Keçiborlu İlçe Stadı’nda 3 dakikalık maç için sahaya çıktı. Maçta Keçiborlu Belediyespor Hüseyin, Esat, Duran, Oğuzhan, Muhammet, Semih, Serhan Can, Ömer, Yiğit ve Can’dan oluşan 10 kişilik kadrosuyla, Çünürspor ise Tansel, Efekan, Hüseyin, Fehmi, Melih, Salih ve Burak’tan oluşan 7 kişilik kadrosuyla sahada yer aldı.

3 DAKİKALIK MAÇTA GOL ATTILAR

Karşılaşma öncesi her 2 takım futbolcuları, yaklaşık 15 dakika ısınma hareketleri yaptı. Orta hakem Kadir Çoban’ın yönettiği maçta Keçiborlu Belediyespor Semih ile 1 gol kaydetti. Toplam sürede 89’uncu dakika olarak kayda geçen gol sonrası Keçiborlu Belediyespor sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Çünürspor 45 puanla ikinci, Keçiborlu Belediyespor ise 33 puanla 6’ncı sırada yer aldı.

‘MAÇ DEĞİL TİYATRO’

Maçtan sonra açıklama yapan Çünürspor Başkanı Gökhan Küçükhayrat, maçın 5 ay sonra oynandığını belirtti, “Böyle şey olmaz. Bu izlediğiniz bir maç değil 3 dakikalık tiyatrodur” dedi. Başkanı Gökhan Küçükhayrat, bu maç için de federasyona itirazda bulunacaklarını söyledi, “Çünkü 82’nci dakikada ikinci sarı kart çıkıyor ama maç raporda 87’nci dakika belirtildiği için bu dakikadan itibaren başlıyor. Rapor baştan sona yanlış” diye konuştu.