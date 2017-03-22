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Lukas Podolski’nin kramponunu Tümer Metin aldı

Lukas Podolski'nin bağış için satılan kramponunu Tümer Metin aldı.
19:0522 Mart 2017
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Lukas Podolski’nin kramponunu Tümer Metin aldı

W ISTANBUL SUPERJAZZ GIRLPOWER etkinliğinde “The Future Is Female Project” ile Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin kramponları kadın cinayetlerine dur demek için açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

Mon Jeu, Nil Tellioğlu, Lale Çangal, Hats Designer , Başak Çokan, Mesele, Kielh's, The Last Eight, Gonca Kaya gibi markaların destek verdiği gecede Lukas Podolski'nin kramponlarını Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Tümer Metin satın aldı.

Satışın geliri ise ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na bağışlandı.

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lukas podolski
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