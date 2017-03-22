Lukas Podolski’nin veda günü

Lukas Podolski İngiltere karşısında profesyonel olarak son kez Almanya Milli Takımı formasını giyecek.

Galatasaray’ın yıldız ismi Lukas Podolski, bu akşam İngiltere ile oynanacak özel maçla Almanya A Milli Takımı’na veda ediyor.Yaklaşık 13 yıldır Almanya Milli Takımı’nın formasını giyen Lukas Podolski, bu akşam TSİ 22.45’te Signal Iduna Park’ta İngiltere ile oynanacak özel maçın ardından milli formaya veda edecek.

En golcü 3. futbolcu

Podolski, İngiltere karşısında kariyerinde 130. kez milli formayı giyecek. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, bugüne kadar milli forma ile 48 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Miroslav Klose (60) ve Gerd Müller’den (68) sonra Alman Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Milli başarıları

Podolski’li Almanya, ev sahipliğinde düzenlenen 2006 Dünya Kupası’nda 3. olmuş ve Podolski turnuva sonunda ‘FIFA Dünya Kupası En İyi Genç Futbolcu’ seçilmişti.

Almanya EURO 2008’de Avrupa ikincisi olurken, Podolski attığı 3 golle gol krallığında ikinci oldu. Alman yıldız, turnuva sonunda ise en iyi 23 oyuncu arasında gösterildi.

2010 Dünya Kupası’nda Almanya çeyrek finalde Arjantin’i 4-0 yenerken, Podolski ikinci golün asistini yaptı. Yarı finalde ise bir önceki turnuva gibi İspanya’ya 1-0 yenilip elendiler. Podolski’nin de yer aldığı kadro turnuva sonunda bir kez daha Dünya üçüncüsü oldu.

Podolski, Almanya’nın EURO 2012 kadrosunda da yer aldı. Çeyrek finalde dinlendirilen futbolcu, İtalya ile oynanan yarı finalde tekrardan sahaya ilk 11’de çıktı. İlk 45 dakika forma giydiği maçı Almanya 2-1 kaybetti ve finale çıkamadılar.

Podolski, 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde eskisi gibi forma şansı bulamadı. Sadece ilk 5 maçta forma giyen futbolcu, hepsinde oyuna sonradan dahil oldu ve gol atamadı. Almanya grup birincisi olarak Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Elemeler sırasında 29 Mayıs 2013’te Ekvador ile oynanan hazırlık maçının dokuzuncu saniyesinde gol atan futbolcu, Alman Milli Takım tarihinin en hızlı golcüsü oldu. Aynı maç 17. dakikada bir gol daha atmıştı. Podolski, 2014 Dünya Kupası’nda 45 dakika forma şansı bulabildi.