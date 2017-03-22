Marcelo Beşiktaş’a referans oldu! Brezilya çıkarması…

Brezilyalı oyuncularının uyumu, siyah-beyazlı kulübe referans oldu. Futbolcu İzleme Komitesi’nin başındaki yönetici Metin Albayrak, yeni isimlerle temasa geçmek için Güney Amerika ülkesine çıkarma yapacak.

Kara Kartal'da samba rüzgârı sürecek gözüküyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadrosundaki Brezilyalılar Adriano, Marcelo, Talisca ve son dönemde gözden düşmesine rağmen Rhodolfo'nun iyi bir vatandaşlık ahengi yakalayıp takıma çok önemli katkı sağlamasını referans aldı. Bu doğrultuda erken başlanan gelecek sezonun transfer çalışmalarında rota, Güney Amerika ülkesine çevrildi. Futbolcu İzleme Komitesi'nin başındaki yönetici Metin Albayrak, cuma günü Brezilya'ya çıkarma yapacak. Albayrak, Altyapı Koordinatörü Gökhan Keskin'in yerinde izleyip rapor halinde sunduğu isimleri 15 gün boyunca bizzat kendisi de takip edip, ön temaslarda bulunacak.

MANOEL YİNE GÜNDEME GİRDİ

Patronu olduğu scout ekibinin keşfettiği genç yıldız adaylarını da geleceğe dönük değerlendirecek olan altyapıdan da sorumlu idareci, sezon başından bu yana 4. kez gideceği Brezilya'yı karış karış tarıyor. Önceliği savaşçı ve kaliteli bir stoper olan Beşiktaş, Sosa tarzında oyunu yönlendirecek 10 numara da arıyor. Bu arada sezon öncesi transfer edilmek istenen Cruzeiro'nun Brezilyalı stoperi Manoel, sezon sonu için yeniden gündemde.

İSTİKAR ABİDESİ MARCELO

Sezonun geride kalan kısmında formasını en çok terleten isim Marcelo oldu. Tümü ilk 11 olmak üzere 36 resmi maçta toplam 3234 dakika sahada kalan istikrar abidesi Brezilyalı stoper, 3 de golü olduğu ligde sadece 2-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını cezası nedeniyle, Avrupa'da ise sakatlığı yüzünden Olympiakos rövanşını kaçırdı. Marcelo'yu 34 maçta 3058 dakika görev yapan Atiba ve 33 müsabakada 2970 dakikayla Fabri izliyor.

Ali AYDIN / SÖZCÜ