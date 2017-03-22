Mehmet Demirkol’dan flaş Ünal Aysal iddiası

Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki canlı yayında Ünal Aysal'ın başkanlığa geri dönmek için kolları sıvadığını söyledi.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-kırmızılı camiada özlenen başkan Ünal Aysal’ın dönebileceğini söyledi. Aysal’ın başkanlığa dönmek için çalışma yaptığını söyleyen Demirkol, Aysal’ın dönüşü için gerekli şartların oluştuğunu dile getirdi.

Aysal’ın başkanlık döneminde Riva ve Florya için satış izni istediğini ama kongreden izin alamadığını dile getiren Aysal, şimdi gerekli şartların oluştuğunu ifade etti.

Demirkol, “Ünal Aysal’ın önü tamamen açılmış bulunuyor. Rahatladı. Başkanlığa aday olabilir. Herşey hazırlandı. Bir de UEFA’dan seneye Avrupa’da olabilirsiniz lisansı çıkarsa… Herhalde bu ay sonunda olacak ama çıkmayabilir. Transfer kısıtlaması filan olabilir, tüm kulüpler için olabilir de bu. Ünsal Aysal zaten bunları bekliyordu. Riva’nın satılması, stadın üst kullanıl hakkının alınması, biraz da mali rahatlama olursa Ünal Aysal döner. Gazetecilerle görüşmeler oluyor, kongre üyeleriyle çalışmalar oluyor. Orada çalışmalar iyi gidiyor.” diye konuştu.