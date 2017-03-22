Mesut Özil bombası! Fenerbahçe…

Arsenal'dan ayrılması beklenen Mesut Özil hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizler, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki yıldıza teklif götüreceğini ve Özil'in de bu transfere sıcak baktığını yazdı.

Arsenal’dan bu sezon sonunda ayrılması beklenen Mesut Özil hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Gazetesi Daily Telegraph, Fenerbahçe’nin Özil’e teklif yapacağını söyledi.

Mesut Özil’in teknik direktör Arsene Wenger’e olan hayranlığı biliniyor. Fransız çalıştırıcının sezon sonunda 21 yıllık Arsenal kariyerine son vermesi bekleniyor. 2018’de bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan dünya yıldızı futbolcunun Wenger’in ayrılmasıyla birlikte takımda kalması beklenmiyor.

Özil’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtilerek yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülse için sürekli İstabnul’a geldiğinin altı çiziliyor.

VAN PERSIE’NİN PARASI ÖZİL’E

Gazetenin verdiği bilgiye göre, sezon sonu takımdan ayrılacak olan Robin van Persie’den doğacak boşluk Özil ile doldurulacak. Fenerbahçe Hollandalı’nın gidişiyle oluşacak maddi boşluğu Özil transferinde kullanacak.

ARSENAL’IN REKOR TRANSFERİ

28 yaşındaki Mesut Özil, Arsenal’ın en çok bonservis ödediği oyuncu oldu. Türk asıllı Alman oyuncu için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Londra kulübü, yıldız oyuncuda büyük verim aldı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER