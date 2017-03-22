Murat Bardakçı’dan Aboubakar itirazı!

Beşiktaş'ta son dönemde gördüğü kırmızı kartlarla çok tartışılan Vincent Aboubakar'la ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Habertürk yazarı Murat Bardakçı 'Beşiktaşlı Aboubakar neyin nesidir?' başlıklı yazıda genç futbolcunun adının Türkiye'de doğru kullanılmadığını belirtti.

Beşiktaş’ın sezon başı Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar, son dönemde attığı gollerden çok gördüğü kırmızı kartlarla gündemde… Ancak Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Kamerunlu futbolcu hakkında ilginç bir yazı kaleme aldı.

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İşte Murat Bardakçı’nın Habertürk gazetesinde Vincent Aboubakar hakkındaki ‘Beşiktaşlı Aboubakar neyin nesidir?’ başlıklı o yazısı:

“Futboldan anlamıyorum ama hemen her gün maç sohbetlerine maruz kalıyorum! Filânca oyuncu topa nasıl beceriksizce vurmuşmuş, gerisindekine pas verseymiş gole gidip bilmem kaç puan daha alırlarmış, falanca antrenörün basiretsizliği çoktaaan ortaya çıkmışmış, hele feşmekân klübün başkanı var ya, bilseniz nasıl bir herifmiş, vesaire, vesaire… Ve, son günlerin futbol sohbetlerinde bir “Abou” yahut “Aboubakar”dır gidiyor! Gazetelerde de, TV'lerde de varsa-yoksa Aboubakar!

‘GALİBA EBUBEKİR’ DİYE DÜŞÜNDÜM’

Türkiye'deki profesyonel futbolcuların artık neredeyse tamamı ithal malı olmak üzere ve millî takımımız da senelerdir maaşallah Birleşmiş Milletler gibi ya; “Abou”yu ve “Aboubakar”ı işitince önce bir “Abooooouuu” dedim; “Adamın adı galiba Ebubekir” diye düşündüm, sonra emin olmak için internetteki Arapça futbol sitelerine baktım ve yanılmadığımı gördüm: İsmi “elif-bevav-be-kef” ve “re” ile, yani “Ebubekir” diye yazmış, “elif”in üstüne de âdet üzre bir “hemze” koymuşlardı.

ANGLOSAKSON İSTİLÂSI

Mutlaka biliyorsunuzdur ama sözün havada kalmaması için söyleyeyim: Kamerunluymuş, Müslüman'mış fakat geçmişte Fransa ile İngiltere arasında paylaşılan ve ancak 1960'ta bağımsız olabilen memleketindeki isim kargaşası sebebiyle ilk adı “Vincent” olmuş. Yuande'de doğmuş, şimdi 26 yaşındaymış, epey bir memleket dolaşmış ve şimdi Beşiktaş'ta oynuyormuş…

EBUBEKİR NEDEN ABOUBAKAR’A DÖNDÜ

“Ebubekir” bizde neden “Aboubakar”a dönmüştü dersiniz?

Gazetelerimizin ve televizyonlarımızın dış haber servisleri İslâmî isimleri Anglosakson basın nasıl yazıyorsa aynen öyle naklettikleri için!

Bir müddet önce New York'ta gözaltına alınınca Amerika'da epey bir gündeme gelen Iraklı mülteci Hamid Halid Derviş'in ismi bu yüzden “Hameed Khalid Darweesh”e dönmüş; Faslı futbolcu Mustafa el-Kebir de “Moestafa Al-Kabir” olmuştu. “Büyük” mânâsına gelen “Kebir”i “Kabir”e, yani “mezar”a çevirip adamla aklımız sıra “kabir azabı” diye dalgamızı da geçiyorduk ama ortada gülmemiz değil, utanmamız gereken bir vaziyetin bulunduğunun farkında değildik!

‘VINCENT EBUBEKİR YAZIYOR’

Bu köşede, Beşiktaşlı futbolcu Ebubekir hakkında internetteki Arapça bir spor sitesinden aldığım haberin görüntüsünü veriyorum. Başlıkta “Kamerunlu yavru, arslan Eto'o'nun tahtına oturma rüyası görüyor” deniyor; altını kırmızı ile çizdiğim yerlerde de “Vincent Ebubekir” yazıyor. Arapça bilenler rahatça okuyabilirler…”