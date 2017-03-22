Özbek – Yıldırım zirvesinden bir müjde daha çıktı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden çıkarak taşınacağı Kemerburgaz'daki 160 dönümlük arsanın da kesin sahibi oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in dün Başbakan Binali Yıldırım ile randevusunda, Türk Telekom Arena’nın üst kullanım hakkı ve salon inşaat izninin yanısıra, Kemerburgaz’daki tesis arazisi için de resmi imzayı attığı öğrenildi.

FLORYA’DAKİ TESİSİN 2 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Galatasaray Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldıktan sonra tüm alt yapı da içinde olmak üzere futbol tesislerini Kemerburgaz’daki 160 dönümlük arazi de yeniden inşa edecek. Florya’daki tesisin 2 katı büyüklüğündeki yeni arazide Galatasaray 8 ayrı futbol sahası yaptıracak. Alt yapı futbol akademileri ve tesisleri de Kemerburgaz’a taşınacak. Galatasaray’ın yeni futbol mabedi olacak tesis aynı zamanda Türk Telekom Arena Stadı’na otomobille 10 dakika ulaşım mesafesinde. Böylece Galatasaray Futbol Takımı maç günleri tesisinden stadına 10 dakika içerisinde ulaşabilecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrasında Kemerburgaz’daki tesis için de gerekli tüm onay ve imzaları sağlamış durumda. Yeni tesisin inşaatına önümüzdeki Nisan-Mayıs aylarında başlanacak ve 16 gibi kısa sürede inşaatı tamamlanacak. Galatasaray’ın yeni tesisinde ayrıca kulüp üyelerinin yararlanacağı sosyal mekanlar da yer alacak.