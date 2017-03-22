Pınar Karşıyaka deplasmana avantajlı gidiyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Umana Reyer Venezia'yı 74-71 mağlup ederek rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş, 29 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, Umana Reyer Venezia’yı evinde bir ara 15 sayı farkla öne geçtiği mücadelede 74-71 mağlup ederek rövanş öncesi az da olsa avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş, 29 Mart Çarşamba günü İtalya’da oynanacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 sayı farkın altında mağlubiyetle adını Final Four’a yazdıracak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele öncesi ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nin şampiyonluk kupası salonda sergilendi. Maçın devre arasında bir grup Karşıyakalının geçen hafta Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’la oynadığı karşılaşmayı izlemek için İstanbul’a giden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a protokol tribününün giriş bölümünde tepki gösterdiği öğrenildi. Araya giren çevik kuvvet polislerinin gerginliğin büyümesini önlediği belirtildi. Tribünler, Akpınar’ın salona dönüşünde Beşiktaş taraftarları aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Başkan Akpınar, dördüncü periyotta salondan çıkarken de tribünlerin bir kısmı tarafından yuhalandı.

Karşılaşmanın başında Owens’ın üst üste basketleriyle 8-6 üstünlüğü yakalayan Pınar Karşıyaka, Ponitka’nın skorer oyunuyla yakaladığı 12-0’lık seriyle 5. dakikda farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 20-6. Summers’ın basketiyle son 2 dakikaya 15 sayı farkla 25-10 önde giren temsilcimiz, periyodu 25-15 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında İtalyan ekibi farkı 8 sayıya indirse de tekrar 15 sayı üstünlüğü yakalayan Kaf-Kaf, soyunma odasına da 40-30 önde gitti. Üçüncü periyoda Mcgee ve Peric’in basketleriyle başlayıp farkı 6 sayıya indiren Umana Reyer önünde Karşıyaka, 26. dakikada farkı tekrar 13 sayıya taşıdı: 50-37. Haynes ve Viggiano’nun sayılarıyla 8-0’lık seri yakalayan İtalyan ekibi 28. dakika içinde farkı 5 sayıya indirdi: 50-45.

Son periyot 55-47 başladı. Son 10 dakikalık bölümde fark 59-57’yle 2 sayıya kadar düştü. Farkı yeniden açmaya çalışan Kaf-Kaf, son anlara 74-69 önde girdi. Bitime 1.3 saniye kala hakemler Muhammed’e Haynes’e 3 sayılık atış halinde faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı. Haynes, faul atışların 2’sini sayıya çevirince maç 74-71 sonuçlandı.