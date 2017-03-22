Sinan Gümüş’e yönetimden uyarı: Gece hayatında çok görülüyorsun

Galatasaray yöneticiler, sezonun hayal kırıklığı yaratan isimleri arasında yer alan Sinan Gümüş’e, “Gece hayatında çok fazla görülüyorsun. Kendine çeki düzen ver. Galatasaray’da oynuyorsun. Bu formanın kıymetini bil ve senden beklenenleri yerine getir” dedi.

Galatasaray'da bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan isimler arasında Sinan Gümüş de yer aldı. Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şeyler beklediği 23 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle 17 maçta görev alırken, sadece 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

Bir türlü istenen forma gelemeyen Sinan, gece hayatında da fazla gezince yönetimden sarı kartı gördü. Teknik direktör Igor Tudor'un performansını yeterli görmediği; ‘daha çok çalışıp kendisini geliştirmeli ve profesyonelce yaşamayı öğrenmeli' diye rapor verdiği Sinan Gümüş'e önemli bir uyarı yapıldı.

TRABZON'DA KADER ADAMI OLDU

Sarı kırmızılı yöneticiler genç futbolcuyla özel bir görüşme yaparak, “Gece hayatında çok fazla görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Kendine çeki düzen ver. Galatasaray'da oynuyorsun. Bu formanın kıymetini bilmen lazım. Senden, profesyonelce yaşayıp Galatasaray taraftarının beklentilerini yerine getirmeni istiyoruz” diyerek ikaz etti.Sinan Gümüş son olarak 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçının son dakikalarında yüzde yüz bir gol fırsatından yararlanamamış ve karşılaşmanın kaderini belirleyen isimler arasında yer almıştı.

EKİCİ TAKASINI REDDETMİŞLERDİ

Trabzonspor, geçtiğimiz Ocak ayında Sinan Gümüş'e karşılık Mehmet Ekici'yi takas vermeyi teklif etmiş ancak Galatasaray yönetimi, Sinan'dan çok şeyler beklediği için bu öneriyi geri çevirmişti. Yöneticiler, Sinan'a fazla şans vermeyen eski teknik direktör Jan Olde Riekerink'ten de bu oyuncuya daha çok şans vermesini istemişti.

Hürriyet