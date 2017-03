Siyasetin zirvesi

Yasin YILDIRIM

Pazartesi günü ‘Futbol Zirvesi' adı altında bir etkinlik düzenlendi. Sorunlar yumağı içindeki futbolumuz adına müthiş bir organizasyon. Tüm detaylar düşünülmüş, epey de emek harcanmış. Ama gel gör ki futbol konuşan yok. Pardon konuşan var da dinleyen yok! Fotoğrafa bakıp, boş bir salon görüyorsunuz. Hemen açıklayalım. O sırada dünya futboluna damga vurmuş yıldızlar Vieri, Desailly, Abidal ve Ferdinand sahnede. Peki dinleyiciler nerede? Siyaset ve siyasetçiler olmayınca kim ne yapsın futbolu!

İSTİFANIN TAM SIRASI

Sezon sonu yaklaştıkça teknik direktörlerin istifa hızına yetişemez olduk. Seç, beğen, al. “Kan değişimi gerek” diyen mi ararsın, “Bu futbolcularla bu kadar” diyen mi, “Hakemler ekmeğimizle oynadı” diyen mi? Bahane çok! Başarısız olduğu için değil de sırf, ‘takım düşürdü' denmesin diye istifa eden teknik direktörler var bu ülkede. Ama vicdanlarda kümede kalabilecek misiniz bi de onu düşünün!

SARILIN BİRBİRİNİZE

Futbolun zirvesine damga vurdu F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in birbirine sarılması. Fikret Orman'ın, “Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kardeş yaptık” açıklamasının dışa vurum haliydi. Şu an içinde bulundukları durumda, birbirlerinin halinden en iyi kendileri anlayacağı için sarıldılar öyle sıkı sıkıya. Camialarının hedef tahtasına oturmuş iki Başkan, başrolden figüran durumuna düştükleri futbol ortamında öyle bir haldeler ki, daha çok birbirlerine sarılıp, sırtlarını sıvazlarlar.

YAŞ SADECE RAKAMDIR

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer zamanı geriye sarıyor. Birkaç ay sonra 36 yaşını bitirecek olan İsviçreli raket, Avustralya Açık'tan sonra en önemli masters turnuvalarından Indıan Wells'i de kazandı. Onun yaptıklarını izlemek insanı hayrete düşürüyor. Melbourne'ün, Kaliforniya'nın sıcağında, kendisini izleyerek büyüyen rakiplerine ders vermeye devam ediyor ekselansları. Ne diyelim yaş sadece rakamdır.

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZI KİM?

Bence Atiba. Barcelona için Messi, Real Madrid için Ronaldo neyse, Beşiktaş için de Kanadalı futbolcu o. Takımın kalbi, ruhu, futbol aklı. Aynı zamanda tam bir sportmen. Ne hakemi aldatır, ne kasıtlı bir faul yapar, ne de ortamı gerer… Sadece futboluna bakar. Kart görmeye en müsait pozisyonlardan birinde oynamasına ve 14 haftadır sınırda olmasına rağmen sarı kart görmüyor Atiba. Aynı zamanda tam 60 maç sarı kart dahi görmeden oynamışlığı da var. Aboubakar, üç gün arayla iki önemli maçta iki saçma sapan kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakınca aklıma geldi sadece, futbol da zeki futbolcularla güzel.

ZÜCCACİYE DÜKKANINA GİREN FİL

Galatasaray'daki yönetim krizleri, Brezilya dizilerini aratmaz… Güvenlik kamerası görse açıklama yapan Levent Nazifoğlu, yönetici arkadaşlarıyla (!) yaşadığı anlaşmazlık sonrasında istifasını verdi. Buraya kadar her şey normal. Ya sonrası? Züccaciye dükkanına giren fil misali her şeyi kırıp döktü Nazifoğlu. Öyle bir daldı ki, un ufak etmedik, parçalamadık şey bırakmadı. Her yer artık cam kırıklarıyla dolu. Hadi hikayedeki fil, kırıp dökerken farkında değil olanların, ya Nazifoğlu? İsteyerek yapıyor, sanki hınç alırcasına. ‘Ben yandım başkalarını da yakacağım' dercesine. Değer mi bu kadar yakıp yıkmaya, aile sırlarını ortalık yere dökmeye? Galatasaray muhabirlerine yasaklar koyan Nazifoğlu, Florya artık sana da yasak bilesin. Hem de uzunca bir süre.