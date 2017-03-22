Sneijder’dan eşine milyonluk doğum günü hediyesi

Galatasaraylı yıldız Wesley Snejider’den 19 Mart’ta 32 yaşına giren eşine milyonluk hediye... Yolanthe Cabau için klasik bir otomobil satın alıp, baştan aşağıya yenileten yıldız futbolcu, yaklaşık 1 milyon lira harcadı.

Ünlü futbolcuların eşlerine ve sevgililerine hediye olarak lüks otomobil alma modasına Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder de katıldı. Başarılı futbolcu, 7 yıllık eşi ve oğlu Xess Xava'nın annesi Yolanthe Cabau'nun doğum günü için milyonluk bir jest yaptı.

Daha önce oğlunu dünyaya getirerek kendisine ikinci kez babalık duygusunu yaşatan eşine bunun için 750 bin liralık pırlanta yüzük hediye eden Sneijder, bir kez daha kesenin ağzını açtı. Hollandalı yıldız, 19 Mart'ta 32 yaşına giren güzel eşine klasik bir otomobil satın aldı. Ünlü futbolcu, Mercedes 190 SL marka aracı eşinin zevkine göre özel olarak yeniledi.

Yolanthe Cabau'nun doğum gününde aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı şık bir parti de organize eden Sneijder, pasta kesiminin ardından verdiği otomobil anahtarıyla güzel eşinin ayaklarını yerden kesti.Hollandalı yıldızın kendisine verdiği milyonluk hediyesiyle mutluluktan havalara uçan güzel yenge, Galatasaraylı yıldızı öpücüklere boğdu.

MİLYONLUK JEST

Aracın tüm aksamlarını eşinin zevkine göre yenileten Sneijder, Hollanda'daki klasik otomobil konusunda uzman isimlerden destek aldı. Aracın orijinal görüntüsüne sadık kalmasına özen gösteren Sneijder, yaklaşık 1 milyon TL harcadı.