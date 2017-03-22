Akhisar Belediyespor Okan Buruk ile anlaştı

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Göztepe'den ayrılan Okan Buruk ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Tolunay Kafkas’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getirdi. Geçen hafta TFF 1’inci Lig takımlarından Göztepe’deki görevinden ayrılan Buruk’la yapılan anlaşmanın önümüzdeki sezonu da kapsadığı, genç teknik adamın öğleden sonra Akhisar’a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Tolunay Kafkas’la yolları ayırdıktan sonra Hamza Hamzaoğlu, İbrahim Üzülmez ve Ertuğrul Sağlam’la görüştüğü iddia edilen yönetim son tercihini Okan Buruk’tan yana kullanırken, düşme hattının 7 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan yeşil siyahlı ekibin puan açısından rahatlamasının ardından yeni sezon için kolların sıvanacağı belirtildi.