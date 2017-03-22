Tokatspor düşme hattından kurtuldu

Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tokatspor’un alt sıralardan üst sıralara yükseleceğine başından beri inandığını ve bunun mücadelesini verdiklerini söyledi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, Karşıyaka galibiyeti ile geride kalan günlerde düşme hattından ligin 12’nci sırasına kadar yükseldi. Tokatspor’un ligin ilk yarısında üst üste 7 hafta süre ile galip gelememesi sonucu göreve getirilen Hasan Hüseyin Koç, ligin ikinci yarısında yaptığı transferler ve takıma verdiği destekle bordo-beyazlı ekibe güç verdi. Süreci Radyo Extra’da canlı yayında değerlendiren Başkan Koç, Tokatspor’un alt sıralardan üst sıralara yükseleceğine başından beri inandığını bunun mücadelesini verdiklerini söyledi.

“Hedef ligde üst sıralar”

Tokatspor’un şuan tam olarak hak ettiği yerde olmadığını ifade eden Koç, hedeflerinin ligde daha üst sıralara yükselmek olduğunu belirterek,”Takımda moraller iyi. Ligden düşmeyeceğimizi, takımın daha yukarılara çıkacağına başkan olduğun günden bugüne inanıyorum. Bu sürede yaşanan koşturma nedeni ile 9 kilo verdim” dedi. Deplasmanda İnegöl ile karşılaşacaklarını ifade eden Başkan Koç,” Deplasmanlarda takımı yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Tokatspor sevgisi bir başka gurur duyuyorum. Başarmak için inanmak gerekiyor. Taşkın Güngör hocamızda da bu var. Tokatspor'un başarması için bir bütünlük sağlandık. Bizlere en büyük desteği veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hakikaten programlarının arasında bizlere zaman ayırarak yol gösteriyor”diye konuştu.