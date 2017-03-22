Tolga Ciğerci pişmanlığı

Galatasaray'da sahada çok koşmak dışında olumlu görüntü veremeyen Tolga Ciğerci, yönetimin pişmanlığı oldu.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Başkan Dursun Özbek'in adeta kefil olduğu Tolga Ciğerci, performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. İyi başlamasına karşın devamını getiremeyen Tolga, orta alanı toplayamadı.

HAKAN BALTA: SİSTEME ALIŞIYORUZ

İlerleyen yaşına karşın oynadığımaçlarda formasının hakkını verenHakan Balta, yeni Teknik Direktör Igor Tudor'un yeni 3'lü savunma sistemine uyumsağlamaya başladıklarını söyledi. Bakırköy Belediye BaşkanıDr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunanHakan, “Teknikdirektörümüz Tudor, defansta üçlü sistemi deniyor ve biz; antrenmanlarda bu sistemüzerine çalışıyoruz.

SONUNA KADAR

Oynadıkça bu sisteme alışacağız. Önümüzde 9 haftalık bir süre var. Üç puanlık sistemde biz; şampiyonluğu veya şampiyonlar ligi vizesi olan lig ikinciliğini sonuna kadar kovalayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın önemini biliyoruz ve çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bel fıtığından kaynaklanan sakatlığımgeçti. Doktorlarımızın kontrollerine göre antrenmana durumum belli olacak” dedi.