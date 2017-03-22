Türkiye A Milli Futbol Takımı’na yeni sponsor

Arçelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzaladığı anlaşmayla A Milli Takım destekçileri arasına katıldı.

TFF ve Arçelik arasındaki imza töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takım teknik kadrosu ve futbolcuları, Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Müdürü Can Dinçer yer aldı. Törende konuşan Ali Koç, uzun bir aradan sonra futbolun içindeki bir etkinlikte yer almadığını aktararak, sponsorluk anlaşmasının içinde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Millilerimize umutlanıp sevince ve hüzne daima ortak olabilmektir. Aslında bugün bu duygulara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz ortak değerlerimiz erozyona uğruyor. Sporun birleştirici taraflarını, centilmenliğini, birlik ve beraberliği perçinleyen yönlerini değil, hırsını, öfkesini ayrıştırmasını konuşuyoruz. Sporda gün geçtikçe ülkemizde bizleri birleştiren değil ayrıştıran duruma dönüşmüş durumda” dedi.

“Milli değerlerimiz, tartışmasız bizleri bir arada tutan en önemli harcımızdır”

Koç, konuşmasını şöyle devam etti:

“Milli takım maçlarına dahi destekledikleri takımların formaları ile giden taraftarın ortak bir duyguyu paylaşmak yerine, kavga ettiklerini görmek beni derinden yaralıyor. O yüzden memleketimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak toplumsal bir işbirliğiyle bizleri birleştiren hedeflere odaklanarak el ele, omuz omuza çok fazla çalışmamız gereken dönemden geçiyoruz. Milli değerlerimiz tartışmasız bizleri bir arada tutan en önemli harcımızdır.”

“Başarılı örnekleri almalıyız”

Türkiye'de 47 milyon kişinin şu veya bu şekilde futbolu takip ettiğini kaydeden Koç, “37 milyon kişi ise aktif olarak takımlarını destekliyor. Genç nüfusumuz doğru yönlendirilip desteklendiği takdirde pek çok alanda olduğu gibi en büyük avantajımız… Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi, spordaki gelişim ve markaların spora sağlayacağı katkı için cesaret vericidir. Sporda ülkemizin kalıcı olarak başarıyı yakalamasını hedeflemeliyiz. Dünyanın önemli ülkelerinden biri olacaksak, spor alanında da önemli oyunculardan biri olmamız şart. Gerçek vatanseverlik bunu gerektirir diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkelere baktığımıza zaman uzun vadeli sistematik sabırlı spor politikalarının olması nedeniyle 5 yıl gibi kısa sürede büyük başarılar yakaladıklarını görüyoruz. Başarılı örnekleri kendimize örnek almalıyız. Bu bağlamda bizleri güçlü markaların spora vereceği destekle sporda başarı formülünün önemli bir parçasını oluşturuyor “açıklamalarında bulundu.

“Milli Takım sevgisi artmalı”

Sponsorluk anlaşmasının Arçelik için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Koç, “Arçelik, sloganındaki gibi bu topraklardan çıkıp bütün dünyayı memleketi yapmayı başarmıştır. Sporun geniş dallarına destek veriyoruz. Bu sponsorluk geç kalınmış bir anlaşmadır. Bu anlaşma hayırlı ve uğurlu olsun. Finlandiya ile karşılaşacak olan milli takımımıza başarılar diliyorum. Bu yolda coşkumuz ve gururumuz olursunuz, yolumuz açık, şansımız bol olsun. Çocuklarımızın en azından kendi tuttukları kadar milli takım sevgisini taşımasını, kadroyu sayarken sizden ve bizden diye ayrıma düşmeden milli takım tutkusu yaşamalarını diliyorum. Marka olan sporcu sayımızın artmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Demirören: Gücümüze güç katacak

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise TFF ile Arçelik arasındaki sponsorluk anlaşmasının önemli olduğunu söyledi.Avrupa'nın altıncı ve en büyük ekonomisine sahip TFF'nin her geçen gün yeni ve daha büyük sponsorlarla buluştuğunu belirterek, “Bugünde dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik'le, Türkiye daha büyük başarılar sağlayacaktır. Yeni yıldızlar ortaya çıkartacak olan anlaşmamızı imzalıyoruz. Türk futbol ailesi Türkiye'nin en güçlü ve en saygın ailelerinden biridir. Dünya markası Arçelik'in bu aileye katılması gücümüze güç katmıştır” dedi.

“Ülke futbolu kazanacak”

Futbolla sponsorların ilişkisinin etle tırnak gibi olduğunun altını çizen Demirören, “Birbirinden ayrılması mümkün değildir. Dünyanın en büyük markaları günümüzde futbol gibi büyük kitlerle hitap eden spor branşlarıyla anılmak için çok önemli yatırımlar yapıyor. Bugün bizde bu adımı atıyoruz. Böylece hem ülke futbolu kazanacak hem de Arçelik'te. Buradan yeni yol arkadaşımız Arçelik'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Saygınlık artacak”

Demirören, milli takıma da Finlandiya karşısında başarılar dileyerek, “Futbolumuz marka değeri arttıkça bir yere gelecektir. Artan marka değeri de dünya devi markaları futbolun içine katacaktır. Ardından futbolumuzun saygınlığı kulüplerimizin saygınlığı daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı. Demirören, Ali Y. Koç’a ay-yıldızlı forma hediye etti. Futbolcular ise buzdolabına sırayla imzalarını attı.