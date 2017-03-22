Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı önünde kendisini yalanladı!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 18 gün içerisinde aynı konu için iki ayrı görüş belirtti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in Futbol Zirvesi’nde ‘evet’ çağrısı yapması gündemdeki yerini koruyor.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Demirören’in ‘evet’ çağrısı yapmasından daha 18 gün önce İsviçre’de bulunan UEFA’nın merkezinde futbola siyaset karıştırılmaması gerektiğini söylediği bir videoyu paylaştı.

Yıldırım Demirören ise 18 gün sonra Futbol Zirvesi organizasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde, “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum” demişti.