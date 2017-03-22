Yıldırım Demirören’in İstanbul için şartı var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul’da milli maç oynanmamasıyla ilgili olarak, “Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil veya kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olurlarsa bizim de ilk maçımız İstanbul’da olacaktır” dedi. Demirören, Finlandiya ile oynanacak maç için ise, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arçelik ile imzalanan ana sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmadan dolayı Koç ailesi ve Koç topluluğu ile Arçelik ailesine teşekkür etti. TFF’nin, Avrupa’nın en büyük federasyonlarından biri olduğunu belirten Demirören, “Böyle büyük bir firmayla da sponsorluk anlaşması yapılması bizim için çok önemli. Böyle sponsorların milli takım ve Türk futbolunun içinde olması bizim marka değerimizi daha da artıracaktır. Bu sponsorların inşallah takımlarımızın üzerinde de gitmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Milli takım seyircisi oluştu”

Finlandiya maçı ve stadın dolu olması ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Demirören, “Bizim dönemimizde artık milli takım maçlarını ful oynar hale getirdik. Gerçek bir milli takım seyircisi oluşturduk. Antalya ve Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya seyircisinin cuma akşamı takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın sonu değil. Bundan sonra da 6-7 maçımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum” dedi.

“İstanbul'da milli maç oynanmaması”

Demirören, Ali Koç'un, “İstanbul taraftarı olarak milli takımı özledik, kayda geçsin” sözüne ise şu cevabı verdi:

“Bizde orada oynamayı çok istiyoruz. İstanbul'da çok iyi stadyumlarımız var. Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil, kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olurlarsa bizimde ilk maçımız İstanbul'da olacaktır” açıklamasını yaptı.