Zalgiris 68 – 76 Anadolu Efes / Maç özeti

Euroleague 27. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 76-68 mağlup etti.

Euroleague 27. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 76-68 yendi. Zalgirio Arena’da oynanan maçta Zalgiris, ilk periyodu 22-17, devreyi de 44-41 önde geçti. 3. periyodu 50-57 üstün tamamlayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 68-76 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini aldı. Bu arada karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlenirken, Anadolu Efes’in davetlisi olarak Litvanya’ya giden Down Sendromu Derneği üyesi Şule İnan ve Robert Cem Osborn da etkinlikte yer aldı.

Zalgiris 68 – 76 Anadolu Efes

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Ioannis Fofis xx, Anne Panther xx

Zalgiris Kaunas: Lekavicius xxx 11, Westermann xx 8, Motum x 5, Ulanovas xx 10, Kavaliauskas xx 6, Pangos x 3, Seibutis x 1, Jankunas xx 9, Javtokas x 2, Milaknis xx 9, Lima x 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Doğuş Balbay xx 5, Granger xxx 25, Cedi Osman x 4, Dunston xx 10, Brown xxx 13, Thomas x 2, Honeycutt xx 5, Heurtel x, Paul xxx 12, Kirk xBaşantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 22-17 (Zalgiris Kaunas lehine)

Devre: 44-41 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 50-57 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle Çıkan: Milaknis (Zalgiris Kaunas)