‘2019 Dünya Şampiyonası’na resmen adayız’

Türkiye Güreş Federasyonu Olimpik Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Başkan Aydın, 2019 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması için resmen aday olduklarını açıkladı.

Federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya, Başkan Vekili Hüseyin Kaya, Grekoromen Milli Takımlar Asbaşkanı Zeki Gül, Serbest Güreş Milli Takımlar Asbaşkanı Serdar Çinkılıç ile Bayanlar Güreş Milli Takımlar Asbaşkanı Mustafa Çakır ile teknik kurul üyeleri, milli takım antrenörleri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda 2017 yılında yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonaları, çoklu kamplar, performans testleri, sağlık testleri gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Şampiyonalarında milli takımlara yeni sporcular kazandırıldığına dikkat çekerek, “Türkiye Şampiyonalarımız bitti. Bu şampiyonalarda derece elde eden sporcularımızı daha sonra Vehbi Emre&Hamit Kaplan ile Yaşar Doğu turnuvalarında tekrar testten geçirdik. Burada da şampiyon olan sporcularımızı milli takımlarımıza çağırdık. Artık 2020 Olimpiyatları için bu yeni milli takım kadrolarımızla çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

“2019 Dünya Şampiyonası’na resmen adayız”

2020 Olimpiyat kadrolarının belirlendiği 2019 Büyükler Dünya Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılması için Dünya Güreş Birliği’ne resmi aday olduklarına belirten Aydın, “Bu turnuvanın Türkiye’de yapılması sporcularımızın lehine olacaktır. Bundan dolayı hem ülkemize sağlayacağı ekonomik katkı hem sporcularımızı belirlemede lehimize olacak olan sonuç sayesinde her türlü biz kazanmış olacağız” diye konuştu.Ayrıca Aydın, sporcular için yeni bir menajerlik sisteminin getirileceğini de sözlerine ekledi.

Kocakaya: Güreş her zaman yüz akımız olmuştur

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya ise, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda elde edilen tarihi başarı için Aydın ve ekibine teşekkür etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları için ne gerekiyorsa Bakanlık olarak her daim hazır olduklarını belirten Kocakaya, “Güreş her zaman her turnuvada ülkemizin yüz akı, gururu olmuştur. Ben 2016 yılında elde edilen başarının 2020 Olimpiyatlarında artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.