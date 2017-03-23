Adnan Öztürk: Tudor’un getiriliş şekli yanlış

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, Igor Tudor’un getiriliş şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Milliyet’in canlı yayınına katılan Öztürk, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’u, sarı-kırmızılılar hakkında yaptığı açıklamanın ardından aradığını ve ona sitem ettiğini dile getirdi.
Adnan Öztürk konu hakkında şunları söyledi:
Ferudun Tankut’un Galatasaray ile ilgili açıklamalarını okudum. Onun açıklamalarını okuyunca bozuldum. Ciddi bozuldu. Dedim bak Ferudun başkan. Anladım Dursun Başkana eleştiri yapabilirsin, bu beni ilgilendirmiyor, o cevabını verir. Ama Galatasaray’a karşı böyle konuşamazsın dedim. Dursun beyi aradım sonra. Dedim keşke böyle yapmasaydın. Ben o şekilde getirmezdim. Benim tarzım değil. Tudor’u tanımıyorum ben. İnşallah başarılı olur. Getiriliş tarzına mutabık değilim.”
“Ben Ferudun başkanla konuştum, Dursun beye bu konuyu kapatın dedim o da tamam dedi. Ferudun bey duygularıyla hareket etmiş orada ama akılcı bir adamdır. Eski sendikacıdır.”