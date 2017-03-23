Adnan Öztürk: Tudor’un getiriliş şekli yanlış

Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, mali genel kurul öncesi açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, Igor Tudor’un getiriliş şeklinin yanlış olduğunu söyledi. Milliyet’in canlı yayınına katılan Öztürk, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’u, sarı-kırmızılılar hakkında yaptığı açıklamanın ardından aradığını ve ona sitem ettiğini dile getirdi.

Adnan Öztürk konu hakkında şunları söyledi:

Ferudun Tankut’un Galatasaray ile ilgili açıklamalarını okudum. Onun açıklamalarını okuyunca bozuldum. Ciddi bozuldu. Dedim bak Ferudun başkan. Anladım Dursun Başkana eleştiri yapabilirsin, bu beni ilgilendirmiyor, o cevabını verir. Ama Galatasaray’a karşı böyle konuşamazsın dedim. Dursun beyi aradım sonra. Dedim keşke böyle yapmasaydın. Ben o şekilde getirmezdim. Benim tarzım değil. Tudor’u tanımıyorum ben. İnşallah başarılı olur. Getiriliş tarzına mutabık değilim.”

“Ben Ferudun başkanla konuştum, Dursun beye bu konuyu kapatın dedim o da tamam dedi. Ferudun bey duygularıyla hareket etmiş orada ama akılcı bir adamdır. Eski sendikacıdır.”