Anadolu Efes 80-77 Fenerbahçe / Maç özeti

Euroleague'in 28. hafta maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 80-77'lik skorla yendi.

Euroleague’nin 28. haftasında oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe’yi 80-77 mağlup etti. Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Anadolu Efes, play-off biletini kaptı. 11. yenilgisini alan Fenerbahçe ise ilk 4 şansını zora soktu.

Anadolu Efes 80-77 Fenerbahçe

Salon: Abdi İpekçi Arena

Anadolu Efes: Granger xxx 13, Dunston xxx 12, Paul xx 10, Doğuş xx 8, Brown xx 8, Honeycutt x 7, Kirk x 5, Cedi Osman x 5, Heurtel x 4, Thomas 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 15, Dixon xxx 14, Kalinic xxx 12, Melih xx 10, Vesely x 7, Nunnaly x 5, Ekpe Udoh x 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 21-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-5w4 (Anadolu Efes lehine)