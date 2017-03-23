Arda Turan’a Arsenal kancası

İngilizler Arda Turan için gözünü kararttı. Barcelona’da futbolunun zirvesini yaşayan 30 yaşındaki yıldız Arsenal’ın radarında. Londra temsilcisinin Arda için 30 milyon Euro civarında bir meblayı gözden çıkardı.
The Times Gazetesi’nin haberine göre Arsenal, Mesut Özil’den doğacak olan boşluğu milli futbolcu ile doldurmayı düşünüyor.
Kadrosunda önümüzdeki sezon revizyona gitmeyi düşünen Barcelona’nın da Arda Turan’ı satışına onay verebileceği ifade ediliyor.
Arsenal’da Alexis Sanchez ve Mesut Özil’in sözleşme yenilememesi üzerine harekete geçen Londra temsilcisi, Özil’in boşlattığı 10 numara pozisyonunda Arda Turan’ı düşünürken, Sanchez yerine de Borussia Dortmund’dan Marco Reus’un ismi geçiyor.
AMKSPOR / DIŞ HABERLER