Aytemiz Alanyaspor 7 eksikle çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, 1 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ülkelerinin milli takım kadrolarında yer alan 7 oyuncusundan yoksun başladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç ve milli takımlarda olan Donald Guerrier, Fabrice N’Sakala, Darko Lazic, Lamine Gassama, Giorgia Tzavellas, Michel Landel ile Kenneth Omeruo’nun katılmadığı antrenmanda diğer futbolcular eksiksiz olarak katıldı. Öte yandan Şili Milli Takımı’na davet edilen ancak daha sonra kampa katılmadığı öğrenilen Fernandes de idmanda yer aldı.

Teknik Direktör Safet Susic yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, antrenmanın son bölümünde ise yenileme koşuları yaparak idmanı tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Bahçeşehir Okulları Arena Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.