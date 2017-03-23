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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş hız kesmiyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
21:4823 Mart 2017
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Beşiktaş hız kesmiyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü… Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanı 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrollü pas ve oyun çalışmaları yapıldı. Antrenman duran top organizasyonları, 24 Mart Cuma günü sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Milli takımlarda olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic çalışmaya katılmadı. Beşiktaş, hazırlıklarına 24 Mart Cuma günü saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Etiketler
beşiktaş Gençlerbirliği spor toto süper lig
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