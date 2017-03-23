Beşiktaş Tolgay Arslan’ın fiyatını belirledi

Beşiktaş, Galatasaray'ın radarında olan Tolgay Arslan için fiyat belirledi. Siyah-beyazlılar yetenekli orta saha için 8,5 milyon Euro istiyor.

Devre arasında Trabzonspor'la, son olarak ise Galatasaray ile adı anılan Tolgay Arslan için Beşiktaş, 8.5 milyon Euro fiyat belirledi.

Yönetim, asla pazarlık payı olmayan bu bonservis bedelini getiren olursa ve Şenol Güneş de onay verirse Haziran 2018'de kontratı bitecek gurbetçi yıldızı gözden çıkaracak. Başkan Fikret Orman, Futbol Zirvesi'nde Galatasaray'ın patronu Dursun Özbek'e Tolgay konusuna atıfta bulunup “Dursun Başkan parayı bulursa, ona oyuncu satarız” demişti.

ABOUBAKAR’A AĞIR FATURA

Sorumsuzca gördüğü kırmızı kartlar Vincent Aboubakar'a pahalıyamal oldu. Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Kamerunlu oyuncuya 527 bin Euro para cezası verdi.

Dinamo Kiev, Olympiakos ve Antalyamaçlarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 450 bin Euro ceza kesilen Aboubakar'a, Afrika Kupası'ndan geç döndüğü için de 77 bin Euro ceza uygulandı.

AMK / GAZETE