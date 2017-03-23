Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş ve Kayserispor Erhan Erentürk’ün peşinde

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'nın 22 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk, Süper Lig kulüpleri tarafından takipte...
15:1823 Mart 2017
0
Beşiktaş ve Kayserispor Erhan Erentürk’ün peşinde

Karşıyaka’nın önceki hafta evinde Gümüşhanespor ile oynadığı maçta Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın ekibi tarafından izlenen genç file bekçisi Erhan Erentürk, şimdi de Beşiktaş’ın radarına girdi. Beşiktaş Akademi Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan’ın önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek bir iç saha sınavında Erhan’ın performansını takip edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar adına liglerdeki yetenekli genç kalecileri araştıran Çalışkan, geçtiğimiz cuma günü İzmir’de Altınordu-Samsunspor mücadelesinde de kırmızı lacivertlilerin 23 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler’i izlemişti.

Karşıyaka’ya 2013 yaz transfer döneminde Bucaspor’dan gelerek profesyonel olan Erhan, geçen sezon TFF 1’inci Lig’de son 7 haftada eldivenleri devraldı. Genç kaleci bu sezon 28 haftada kalesinde 29 gol gördü.

Etiketler
beşiktaş Erhan Erentürk karşıyaka kayserispor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER