Beşiktaş’a joker orta saha

Yönetici Metin Albayrak, bugün başlayacak Brezilya çıkarmasında ilk olarak Sambacı Dudu yıldız için kulübü Palmeiras’ın kapısını çalacak.

Yeni sezonun transfer çalışmaları için kontağı açan Beşiktaş, rotasını scout ekibinin uzun süredir futbolcu izlediği Brezilya'ya çevirdi. Yönetimin listesindeki ilk aday ise devre arasında da gündeme gelen çok yönlü hücum oyuncusu Eduardo Dudu. Sürati, defans arkasına bitirici koşuları, duran toplardaki ustalığı ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken 25 yaşındaki Sambacı, sol kanat ile forvet arkasının yanı sıra santrfor pozisyonlarında görev yapabilen tam bir joker…

Emre Mor Beşiktaş`ın radarında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a kaptırdığı genç yıldız Emre Mor'u gelecek sezon Bundesliga ekibinden kiralamayı planlıyor. Almanya'da formaya uzak kalan 19'luk milli futbolcu da bu fikre sıcak bakıyor. İlgili Haberi Oku

Brezilya’ya bugün çıkarma yapacak olan yönetici Metin Albayrak, Güney Amerika ülkesine adım atar atmaz, başında bulunduğu Futbolcu İzleme Komitesi'nin hakkında çok olumlu rapor sunduğu Dudu için kulübü Palmeiras'ın kapısını çalacak. Siyah- beyazlılar, 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız ismi, bedeli 5 milyon Euro civarındaki bonservisiyle renklerine bağlamayı planlıyor. Albayrak, pazarlık masasında anlaşma sağlarsa sezon sona ermeden bu transferin tamamlanması amaçlanıyor.