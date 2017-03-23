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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş’ta hazırlıklar başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
14:1123 Mart 2017
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Beşiktaş’ta hazırlıklar başladı

Milli takımlarında olan Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz, Vincent Aboubakar ve Matej Mitrovic antrenmana katılmadı.Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman salonda takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. 10 istasyondan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı uygulamalar değişmeli olarak yapıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 17.00 de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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