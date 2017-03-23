Bruma’ya garanti

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sözleşme yenileme konusunda isteksiz gördüğü Bruma ile Trabzonspor maçı öncesi bir toplantı yaptı.
İkili arasında geçen görüşmede Bruma'nın, “Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamak istiyorum. Bazı teklifler geliyor. Ancak henüz kararımı vermedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hırvat teknik adam, Bruma'ya “Senden çok memnunum” diyerek, şunları söyledi:
“Kalmanı çok isterim. Senden memnunum ve iyi çalıştığın sürece kadromda yerin hazır. Galatasaray da çok büyük bir kulüp ve önemli bir marka. Burada önemli zaferler kazanacağız ve ilerleyen dönemde daha iyi teklifler alabilirsin. Avrupa'daki dev kulüplerin seni izlediğini biliyorum. Ama önce Galatasaray'a konsantre ol. Geleceğin için daha çok bizimle birlikte çalışmalısın.”