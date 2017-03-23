Bruma’ya garanti

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un Trabzon’da, sözleşme yenileme konusunda henüz net kararını vermeyen Bruma ile görüştüğü ortaya çıktı. Genç teknik adam,“Senden çok memnunum. Burada seninle önemli zaferler kazanacağız”diyerek “Bizimle kal” mesajı verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sözleşme yenileme konusunda isteksiz gördüğü Bruma ile Trabzonspor maçı öncesi bir toplantı yaptı.

Tudor`dan Mario Mandzukic`e çağrı Juventus'ta forma giyen ve Marsilya'nın da istediği Hırvat yıldız Mandzukic ile temasa geçen Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, “Burada el üstünde tutulursun. Kariyerinde zirve yaparsın” diyerek ikna çalışmalarına başladı. İlgili Haberi Oku

İkili arasında geçen görüşmede Bruma'nın, “Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamak istiyorum. Bazı teklifler geliyor. Ancak henüz kararımı vermedim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Hırvat teknik adam, Bruma'ya “Senden çok memnunum” diyerek, şunları söyledi:

“Kalmanı çok isterim. Senden memnunum ve iyi çalıştığın sürece kadromda yerin hazır. Galatasaray da çok büyük bir kulüp ve önemli bir marka. Burada önemli zaferler kazanacağız ve ilerleyen dönemde daha iyi teklifler alabilirsin. Avrupa'daki dev kulüplerin seni izlediğini biliyorum. Ama önce Galatasaray'a konsantre ol. Geleceğin için daha çok bizimle birlikte çalışmalısın.”