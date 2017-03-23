Bucaspor’da seçim zamanı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un olağanüstü genel kurulu cuma günü yapılacak.

İhsan Bozkurt ve Ahmet Doğan’ın yarışacağı seçim Buca Belediyesi Yarı Olimpik Havuzu konferans salonunda saat 18.00’de başlayacak. Daha önce liste çalışması yaptığını duyuran Veysel Erdem adaylıktan çekildiğini ve Bozkurt’u destekleyeceğini açıkladı. Mevcut Başkan Çetin Kayışlı da kongrede aday olmayacağını daha önce bildirmişti.

Bucaspor için yeni bir sayfa açacaklarını belirten İhsan Bozkurt, “Öncelikle camiamıza yakışır bir genel kurul olmasını diliyorum. Diğer aday Ahmet Doğan da değerli bir insan. Üyelerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum” dedi.

Ahmet Doğan ise yaptığı açıklamada, “Bucaspor’un eski başarılı günlerine dönmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kim kazanırsa kazansın kulübümüz için hayırlısı olsun” diye konuştu.