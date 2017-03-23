Bursaspor’a moral

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Çalışma öncesi Engelliler Meclisi üyeleri futbolculara moral verdi ve baklava ikram etti.

Engellilerden Bursaspor´a moral. Bursa Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri, antrenman öncesi İkinci Başkan Ali Ademoğlu ile birlikte Özlüce Tesisleri’ne gelerek takımı ziyaret etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu ve kaptan Pablo Martin Batalla’ya çiçek veren üyeler, futbolculara baklava ikram ederek başarı dileklerinde bulundu.

Atiker Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yaklaşık 1 buçuk saat süren ikinci antrenmanını yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada yapılan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra takım, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Erdem Özgenç, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı, daha sonra ayrı çalışma yaptı. Emre Taşdemir ise kondisyon salonunda çalıştı. Başkan Ali Ay ve Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat da antrenmanı saha kenarından takip etti.

Bursaspor, 24 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.