Cenk Tosun patladı: Burası sirk değil

Cenk Tosun, her fırsatta kaleye vurmayı deneyen Talisca'ya soyunma odasında çıkıştı. Aboubakar da Brezilyalı oyuncuya siteme etti.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ile Aboubakar, Anderson Talisca’yla sert çıktı. Brezilyalı oyuncunun devamlı şut çekmesinden rahatsız olan iki forvet; “Bomboş pozisyonda bekliyoruz bize pas atmıyorsun, kaleye vuruyorsun. Hep kendine oynuyorsun. Burası sirk değil, burası Beşiktaş Kulübü. Biraz da bizi düşün” dedi

Süper Lig ve Avrupa'da hedefe emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta futbolcuların kazanma isteği ve azmi zaman zaman gerilimlerin yaşanmasına da neden olabiliyor…

Ricardo Quaresma'nın sahada arkadaşlarıyla tartışmalar yaşaması ve zaman zaman teknik direktör Şenol Güneş'e kızması artık normal bir hal alırken, Vodafone Arena'da 2-2 berabere biten Kayseri maçının ardından soyunma odasında 3 futbolcu arasında sözlü gerilim yaşandığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Anderson Talisca ile Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar arasında geçiyor…

Etkili şutlar atan ve mesafe gözetmeksizin kaleyi gördüğü her yerden şansını deneyen Anderson Talisca'nın bu özelliğini Kayseri maçında çok kullanması, gol pası bekleyen Aboubakar ve Cenk Tosun'un canını sıktı.

İki santrfor karşılaşmanın ardından Brezilyalı'nın yanına gidip yüksek sesle şu ifadeleri kullandı:

Bomboş pozisyonda bekliyoruz bize pas atmıyorsun, kaleye vuruyorsun.”

“Hep kendine oynuyorsun. Burası sirk değil, burası Beşiktaş Kulübü”

“Biraz da bizi düşün. Pası atacak olan sensin”