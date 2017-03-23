Demokrasi gazisi güreşçi Türkiye Şampiyonası’na çağrıldı

15 Temmuz gazisi güreşçi İsmet Eker, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası'na çağrıldı.

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde vücuduna 3 kurşun ve 5 şarapnel parçası isabet eden 15 yaşındaki güreşçi İsmet Eker, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na doğrudan katılacak. 15 Temmuz gecesinde vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle uzun bir süre güreş yapamayan Eker, o hain gecede babası ve 3 kardeşiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeydi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, duruma kayıtsız kalmayarak Türkiye Şampiyonası’na İsmet Eker'i davet etti.15 yaşında milletinin kahramanı olan İsmet, “Bugün olsa yine hiç düşünmeden meydanlara inerim” diyerek, “Bu kez gazi değil, şehit olmak istiyorum. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için yine olsa giderim” şeklinde konuştu.

“Başkanıma çok teşekkür ediyorum”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın kendisine ön eleme maçlarına girmeden 24-26 Mart tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı vermesinin kendisini çok sevindirdiğini belirten Eker, “Güreşi çok seviyorum. Bu yaralanmadan dolayı uzun süre güreş yapamadım. Ancak bana yeniden bu imkanı sağlayan başkanıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İsmet günümüzdeki on beşli”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İsmet'in bu millet için kendi canını ortaya koyduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“İsmet’in yaptıkları aslında bu milletin aynasıdır. Hani türkülerimizde diyoruz ya ‘Hey on beşli…’ İşte İsmet de günümüzdeki on beşli. İsmet’in yaşı küçük ama yüreği kocaman. Pehlivanımızı o çok sevdiği güreşten uzak tutmayı gönlümüz razı gelmezdi. Onun için yaptıklarımız aslında İsmet’in yaptıklarının yanında bir şey ifade etmez. Ancak biraz olsun kendisine yardım etmek istiyoruz. Artık İsmet bu camianın pehlivanıydı şimdi çocuğu oldu. Ben hem kendisine hem babası ve annesine teşekkür ediyorum.”